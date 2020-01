Pedro viaggia spedito verso il Flamengo, è durata pochissimo la sua esperienza a Firenze. Oggi l’attaccante non ha partecipato all’allenamento dei viola in vista dell’impegno con l’Atalanta di Coppa Italia, chiaro indizio di una cessione ormai imminente. Domani alle 13 l’appuntamento con il suo agente che porterà l’offerta del Flamengo: 14 milioni. Una cifra giusta per chiudere e che consentirebbe alla Fiorentina di recuperare quanto investito la scorsa estate per prelevarlo dal Fluminense. Come più volte sottolineato, Pedro aveva messo in cima alla lista delle preferenza proprio il Flamengo malgrado il pressing del Gremio.

