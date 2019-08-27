Pedullà, operazione Biraghi-Dalbert conclusa. Per Dalbert domani visite mediche. Ecco le formule...

Oggi era il giorno, ecco il giorno. La Fiorentina ha chiuso l’operazione Dalbert in prestito secco dall’Inter. Vi avevamo detto che il tempo avrebbe giocato a favore del club viola dopo il mancato acc...

Oggi era il giorno, ecco il giorno. La Fiorentina ha chiuso l’operazione Dalbert in prestito secco dall’Inter. Vi avevamo detto che il tempo avrebbe giocato a favore del club viola dopo il mancato accordo tra Inter e Nizza, i francesi, infatti, mai avevano deciso di pagare il prestito oneroso. Dalbert sarà viola fino a giugno, poi si stabilirà il futuro, domani probabili visite. Di Biraghi all’Inter siamo stati i primi a parlarne lo scorso 12 ottobre quando il nome del terzino mai era stato accostato ai nerazzurri. Biraghi aveva da tempo un’intesa con l’Inter da circa 2 milioni a stagione, oggi si stabilirà la formula che potrebbe essere di prestito secco, a meno che l’Inter non decida di inserire il diritto di riscatto. Questi sono minimi dettagli di uno scambio ormai definito.

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