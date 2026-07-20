Pedullà: "Offerto Kulusevski alla Fiorentina: per ora solo una proposta, ma valutazione aperta"

L'esterno del Tottenham è stato proposto al club viola e la dirigenza sta riflettendo su più profili per rinforzare il reparto offensivo

La Fiorentina valuta anche il profilo di Dejan Kulusevski per rinforzare il reparto offensivo. A rilanciare l'indiscrezione è stato Alfredo Pedullà, che attraverso i microfoni di Sportitalia ha svelato come il nome dello svedese sia finito sul tavolo della dirigenza viola.

Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato, Kulusevski non è al momento oggetto di una trattativa, ma sarebbe stato proposto da un intermediario alla Fiorentina. Una semplice opportunità di mercato che il club gigliato sta prendendo in considerazione insieme ad altre piste.

L'ex Juventus, oggi al Tottenham, è reduce da un infortunio e sta lavorando per tornare a disposizione. Proprio questa situazione induce la Fiorentina a valutare con attenzione ogni aspetto dell'operazione, senza accelerare i tempi.

Pedullà ha spiegato come il club stia effettuando valutazioni su più fronti per rinforzare gli esterni offensivi. Tra i nomi emersi nei giorni scorsi figura anche quello di Alajbegovic, seguito però con interesse anche dall'Atalanta e da due club stranieri.

Per il momento, dunque, quella di Kulusevski resta una pista da monitorare. Non c'è una trattativa avviata, ma il fatto che il suo nome sia stato proposto conferma come la Fiorentina continui a esplorare il mercato alla ricerca del profilo giusto per aumentare qualità e soluzioni sugli esterni.