Pedullà: "Chi non ha visto giocare Veretout non può giudicarlo. Kalinic al Milan dipende da Belotti"

Il Torino ieri ha fatto un'importante offerta per Simeone. La Fiorentina per Veretout ha bruciato la concorrenza" così Alfredo Pedullà

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Kalinic al Milan si capirà da questo week end, il club rossonero proverà a prendere Belotti con 60 milioni. Il Torino a sua volta ha chiesto Simeone facendo un'offerta importante al Genoa.

Chi non ha visto giocare Veretout non può giudicarlo, parliamo di un giocatore con un curriculum di tutto rispetto, che era seguito anche da altre squadre ma la Fiorentina ha bruciato la concorrenza"