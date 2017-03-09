Pedullà: "Non esiste nessuna trattativa tra Inter e Fiorentina per Bernardeschi. La società viola non lo cede"

In questo momento la Fiorentina sta trattando il rinnovo di contratto con Bernardeschi. Non esiste nessuna trattativa di cessione

Questo l'articolo del noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che scrive così sul suo sito:

"All’Inter per 40 milioni? No, nessuno si offenda se chiariamo la situazione di Federico Bernardeschi con chiari riferimenti al suo futuro. All’Inter piace moltissimo, così come non escludiamo un ritorno di fiamma per Domenico Berardi nelle prossime settimane, ma non ci sono accordi tra Suning e la Fiorentina. Esattamente come la valutazione non sarebbe di 40, ma più vicina ai 55 milioni che ai 50. In ogni caso i viola, che vogliono mettere a posto il contratto, non hanno trattative in corso con alcun club. E non è così scontato che intendano aprirle, è giusto ribadirlo per chiarezza. A proposito: Bernardeschi piace molto sia alla Juve che al Chelsea, ma torniamo al discorso precedente. Per dire “è fatta” occorre che ci sia una trattativa. E oggi siamo nel campo delle chiacchiere, con la Fiorentina che sa di dover recuperare un minimo di feeling con la tifoseria. Se la prima mossa fosse la cessione di Bernardeschi…"