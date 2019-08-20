Labaro Viola

Pedullà: "L'Inter ha offerto Borja Valero per arrivare a Biraghi ma la Fiorentina ha rifiutato"

Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l'Inter ha offerto ai viola il cartellino di Borja Valero per abbassare il costo di Cristiano Biraghi. La Fiorentina ha però rifiutato questa propos...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2019 08:38
Pedullà: "L'Inter ha offerto Borja Valero per arrivare a Biraghi ma la Fiorentina ha rifiutato" - Borja Valero Inter
Borja Valero Inter
News
Fiorentina
Inter
Borja Valero
Pedulla
Biraghi
Condividi

Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l'Inter ha offerto ai viola il cartellino di Borja Valero per abbassare il costo di Cristiano Biraghi. La Fiorentina ha però rifiutato questa proposta. Per arrivare al terzino mancino l'Inter dovrà alzare la sua offerta.

 

 

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok