Pedullà: "L'Inter ha offerto Borja Valero per arrivare a Biraghi ma la Fiorentina ha rifiutato"
Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l'Inter ha offerto ai viola il cartellino di Borja Valero per abbassare il costo di Cristiano Biraghi. La Fiorentina ha però rifiutato questa propos...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2019 08:38
Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, l'Inter ha offerto ai viola il cartellino di Borja Valero per abbassare il costo di Cristiano Biraghi. La Fiorentina ha però rifiutato questa proposta. Per arrivare al terzino mancino l'Inter dovrà alzare la sua offerta.