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Pedullà: "La Fiorentina vuole 100 milioni per Chiesa. La Juventus ne offre 70 ma ha pronto il ricatto..."

Queste le parole di Alfredo Pedullà a Sportitalia in merito a Chiesa:"La Fiorentina non lo vende per meno di 100 milioni. È lotta tra Juventus e Inter per averlo. La Juventus vuole prima avere il si d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 marzo 2019 00:35
Pedullà: "La Fiorentina vuole 100 milioni per Chiesa. La Juventus ne offre 70 ma ha pronto il ricatto..." - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Queste le parole di Alfredo Pedullà a Sportitalia in merito a Chiesa:

"La Fiorentina non lo vende per meno di 100 milioni. È lotta tra Juventus e Inter per averlo. La Juventus vuole prima avere il si del calciatore e poi andare a convincere la società viola forte dell'accordo con il suo entourage, ma non vuole spendere più di 70 milioni. Alla Fiorentina piace Gagliardini dell'Inter che potrebbe essere un'eventuale contropartita"

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