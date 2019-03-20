Pedullà: "La Fiorentina vuole 100 milioni per Chiesa. La Juventus ne offre 70 ma ha pronto il ricatto..."

Queste le parole di Alfredo Pedullà a Sportitalia in merito a Chiesa:"La Fiorentina non lo vende per meno di 100 milioni. È lotta tra Juventus e Inter per averlo. La Juventus vuole prima avere il si d...

Queste le parole di Alfredo Pedullà a Sportitalia in merito a Chiesa:

"La Fiorentina non lo vende per meno di 100 milioni. È lotta tra Juventus e Inter per averlo. La Juventus vuole prima avere il si del calciatore e poi andare a convincere la società viola forte dell'accordo con il suo entourage, ma non vuole spendere più di 70 milioni. Alla Fiorentina piace Gagliardini dell'Inter che potrebbe essere un'eventuale contropartita"