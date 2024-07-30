Pedullà: "La Fiorentina può vendere Kayode dai 20 milioni in su. Sondaggi di Tottenham, Newcastle e Bournemouth"

Kayode potrebbe essere ceduto dalla Fiorentina, lo vogliono in Premier League. La situazione spiegata da Alfredo Pedullà

Il futuro di Kayode verrà deciso con calma nei prossimi giorni. La Fiorentina non vorrebbe privarsene perché è cresciuto nel settore giovanile, ma nello stesso tempo è consapevole che con Dodo titolare i margini sarebbero ristretti. Serve la proposta giusta, da 20 milioni più bonus in su. Vi avevamo parlato dell’Aston Villa, Monchi è un suo grande estimatore, ma l’offerta non era stata congrua. Possiamo aggiungere che negli ultimi giorni ci sono state manifestazioni di interesse da parte di Tottenham, Newcastle e Bournemouth. Ma, ripetiamo, serve una proposta che davvero convinca la Fiorentina. Lo scrive Alfredo Pedullà

LE PAROLE DI PALLADINO DOPO L'AMICHEVOLE DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/palladino-dritto-al-punto-persi-tanti-giocatori-serve-completare-la-rosa-al-piu-presto/262481/