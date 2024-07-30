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Pedullà: "La Fiorentina può vendere Kayode dai 20 milioni in su. Sondaggi di Tottenham, Newcastle e Bournemouth"

Kayode potrebbe essere ceduto dalla Fiorentina, lo vogliono in Premier League. La situazione spiegata da Alfredo Pedullà

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2024 23:57
Pedullà: "La Fiorentina può vendere Kayode dai 20 milioni in su. Sondaggi di Tottenham, Newcastle e Bournemouth" -
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Il futuro di Kayode verrà deciso con calma nei prossimi giorni. La Fiorentina non vorrebbe privarsene perché è cresciuto nel settore giovanile, ma nello stesso tempo è consapevole che con Dodo titolare i margini sarebbero ristretti. Serve la proposta giusta, da 20 milioni più bonus in su. Vi avevamo parlato dell’Aston Villa, Monchi è un suo grande estimatore, ma l’offerta non era stata congrua. Possiamo aggiungere che negli ultimi giorni ci sono state manifestazioni di interesse da parte di Tottenham, Newcastle e Bournemouth. Ma, ripetiamo, serve una proposta che davvero convinca la Fiorentina. Lo scrive Alfredo Pedullà

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