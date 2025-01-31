Pedullà: "La Fiorentina chiede al Napoli una risposta entro domani per Comuzzo. Richiesta 40 milioni"

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Fiorentina ha chiesto al Napoli una risposta entro domani per quanto riguarda Comuzzo. Il Napoli si è fermato all'offerta di 35 milioni, bonus inclusi,...

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Fiorentina ha chiesto al Napoli una risposta entro domani per quanto riguarda Comuzzo. Il Napoli si è fermato all'offerta di 35 milioni, bonus inclusi, mentre la società viola vuole 40 milioni per vendere il difensore classe 2005. La posizione del club viola non cambia e dunque spetta al Napoli decidere se accontentare la Fiorentina o meno.

TRATTATIVA TRA FIORENTINA E JUVENTUS PER FAGIOLI, LE ULTIME

https://www.labaroviola.com/di-marzio-fiorentina-accordo-con-fagioli-per-lingaggio-si-tratta-per-un-prestito-con-obbligo/287044/