Pedullà: "Inter in vantaggio su Bernardeschi solo se la Juventus rinuncia. Zero offerte per i giocatori viola fino ad ora"

La Juventus è assolutamente in vantaggio su Bernardeschi, ma ci potrebbero essere motivi per non trattare, a quel punto l'Inter" così Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Confermo che per Bernardeschi vedo più la Juventus che l’Inter, se ci fosse la possibilità di trattare con la Fiorentina. Non credo che non sia più una cosa così difficile. Se dovesse sedersi al tavolo con la Juventus, i bianconeri sono in vantaggio, altrimenti se non volessero farlo c’è l’Inter: fino ad ora, le pressioni nerazzurre sono state respinte, potrebbe essere un indizio. Giocatori della Fiorentina sul mercato? Fino ad ora zero offerte"