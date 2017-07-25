Pedullà: "Il Milan prenderà Kalinic ma non adesso. Badelj può partire perche ha il contratto in scadenza"
La Fiorentina andrà a prendere Politano solo se il Sassuolo abbassa il prezzo. Zapata ha scelto il Torino" così Alfredo Pedullà a Radio Bruno
A Radio Blu ha parlato Alfredo Pedullà, queste le sue parole:
"Il Milan non molla Kalinic ma non lo prende adesso, il problema è la tempistica e questo potrebbe creare problemi alla Fiorentina.
Vecino è tutto fatto all'Inter, mettere la clausola è stato un grande errore.
Duvan Zapata ha scelto il Torino dove giocherebbe aldilà di Belotti. Appena si sposta un attaccante si spostano tutti.
Badelj? C’è la possibilità che resti a Firenze, anche se è difficile visto che ha il contratto in scadenza. Se il Milan compra Renato Sanches, non si butta su Badelj.
Il sostituto di Bernardeschi? Io ho sempre fatto il nome di Eder, ma al momento non si sposta. Dobbiamo andare, quindi, su altri profili come Jesè e Politano che potrebbe diventare il primo candidato se il Sassuolo decidesse di fare qualche sconto”.