Pedullà: "Domani sapremo il futuro di Vereout. Lotta Milan-Roma per il francese"
Alfredo Pedullà a Sportitalia ha parlato della situazione di Veretout in uscita dalla Fiorentina: "La Roma ha capito che per il Milan non è una primissima scelta. Entro domani capiremo se il Milan che...
A cura di Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 00:42
Alfredo Pedullà a Sportitalia ha parlato della situazione di Veretout in uscita dalla Fiorentina: "La Roma ha capito che per il Milan non è una primissima scelta. Entro domani capiremo se il Milan che era in vantaggio lo prenderà, altrimenti si fionderà la Roma che chiuderà l'operazione con la Fiorentina"