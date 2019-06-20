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Pedullà: "Domani sapremo il futuro di Vereout. Lotta Milan-Roma per il francese"

Alfredo Pedullà a Sportitalia ha parlato della situazione di Veretout in uscita dalla Fiorentina: "La Roma ha capito che per il Milan non è una primissima scelta. Entro domani capiremo se il Milan che...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 00:42
Pedullà: "Domani sapremo il futuro di Vereout. Lotta Milan-Roma per il francese" - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Alfredo Pedullà a Sportitalia ha parlato della situazione di Veretout in uscita dalla Fiorentina: "La Roma ha capito che per il Milan non è una primissima scelta. Entro domani capiremo se il Milan che era in vantaggio lo prenderà, altrimenti si fionderà la Roma che chiuderà l'operazione con la Fiorentina"

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