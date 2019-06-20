Pedullà: "Domani sapremo il futuro di Vereout. Lotta Milan-Roma per il francese"

Alfredo Pedullà a Sportitalia ha parlato della situazione di Veretout in uscita dalla Fiorentina: "La Roma ha capito che per il Milan non è una primissima scelta. Entro domani capiremo se il Milan che...

A cura di Redazione Labaroviola 21 giugno 2019 00:42

Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,

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