Pedullà: "Critiche prevenute a Corvino. Badelj parte sicuramente. Su Kalinic la Fiorentina incasserà una bella cifra"

Corvino ha fatto errori ma vanno capiti. Grot investimento per il futuro. Vitor Hugo già pronto" così Pedullà oggi a Radio Bruno

Alfredo Pedullà come di consueto ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina, queste le sue parole:

"Ho letto critiche pesanti e prevenute a Corvino da quando è tornato a Firenze. Bisogna capire però il contesto in cui sono state fatte. Sicuramente qualche acquisto lo ha sbagliato, ma credo che per questo mercato estivo abbia iniziato a muoversi per tempo. So che sta lavorando già da marzo per costruire la nuova Fiorentina.

Badelj partirà, su questo non c'è dubbio. Credo che a metà giugno sapremo il futuro di Bernardeschi con la decisione finale della Fiorentina. Il colpo di Grot è un investimento importante per il futuro.

La priorità era acquistare Vitor Hugo, che è un difensore solido per affiancare astori. Quest’anno la Fiorentina ha bisogno di più sostanza e di giocatori pronti.

Kalinic piace molto in Europa, la società vendendolo farà un'ottima plusvalenza. Bisogna solo aspettare che finisca la Champions per far iniziare il ballo delle punte"