Pedullà: "Corvino ha scelto Pioli perché lo ritiene più pronto rispetto a Di Francesco che non è mai stato favorito"

L'Atalanta ha fatto solo un sondaggio per Ilicic. Badelj si può vendere per una cifra tra i 5 e i 7 milioni" così Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Questo fine settimana servirà per mettere a posto tutto i documenti per sistemare la questione di Pioli, poi ci sarà l’annuncio ufficiale. È sempre stato in testa rispetto a Di Francesco, che non è mai stato in pole per i viola. Corvino ha scelto Pioli perché lo ritiene più pronto rispetto a Di Francesco.

Credo che 5-7 milioni sarebbero la valutazione giusta per cedere Badelj. Per Ilicic ci sono stati dei sondaggi dell’Atalanta. Dopo la finale di Champions League si entrerà nel vivo della situazione Bernardeschi, anche se ad oggi la volontà è abbastanza chiara" conclude Pedullà.