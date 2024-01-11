Pedullà: "Contatti avviati tra Napoli e Fiorentina per Barak. Chiesto l'obbligo di riscatto di 6/7 milioni"

Il Napoli vuole Barak e si muove con la Fiorentina per prenderlo, la società viola non lo vuole dare senza riscatto obbligatorio

Antonin Barak resta nella lista del Napoli, confermata la richiesta di informazioni che vi avevamo svelato qualche giorno fa. I contatti stanno andando avanti, la Fiorentina non chiude al trasferimento, ma vorrebbe un obbligo che in questo momento il Napoli non concede. La valutazione è di 6-7 milioni, si discute anche della possibilità di una contropartita tecnica, ma di sicuro Barak è un nome che il Napoli sta valutando. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito.

https://www.labaroviola.com/ora-e-anche-ufficiale-pierozzi-lascia-la-fiorentina-e-un-nuovo-giocatore-della-salernitana-prestito-secco/235691/