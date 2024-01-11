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Pedullà: "Contatti avviati tra Napoli e Fiorentina per Barak. Chiesto l'obbligo di riscatto di 6/7 milioni"

Il Napoli vuole Barak e si muove con la Fiorentina per prenderlo, la società viola non lo vuole dare senza riscatto obbligatorio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2024 12:05
Pedullà: "Contatti avviati tra Napoli e Fiorentina per Barak. Chiesto l'obbligo di riscatto di 6/7 milioni" - Bagno a Ripoli, Viola Park, 04.10.2023, foto Jacopo Canè. Copyright Labaroviola.com
Bagno a Ripoli, Viola Park, 04.10.2023, foto Jacopo Canè. Copyright Labaroviola.com
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Pedullà: "Contatti avviati tra Napoli e Fiorentina per Barak. Chiesto l'obbligo di riscatto di 6/7 milioni"

Antonin Barak resta nella lista del Napoli, confermata la richiesta di informazioni che vi avevamo svelato qualche giorno fa. I contatti stanno andando avanti, la Fiorentina non chiude al trasferimento, ma vorrebbe un obbligo che in questo momento il Napoli non concede. La valutazione è di 6-7 milioni, si discute anche della possibilità di una contropartita tecnica, ma di sicuro Barak è un nome che il Napoli sta valutando. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito.

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