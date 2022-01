Pedullà conferma: “Amrabat se ne va ed è vicinissimo al Tottenham, trattativa vicina alla conclusione”

Alfredo Pedullà ha parlato nel corso della trasmissione Aspettando il Calciomercato su Sportitalia. Queste le sue parole: “Come anticipato da Pradè ieri Amrabat è in vendita. Il centrocampista marocchino è molto vicino al Tottenham, la trattativa non è del tutto chiusa ma siamo in dirittura d’arrivo. Per il sostituto di Vlahovic è molto vicino Cabral del Basilea”

IL PRESIDENTE DEL BASILEA PARLA DI CABRAL