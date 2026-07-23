Pedullà chiarisce: "Moreno nome buttato a caso per la Lazio, gli obiettivi sono altri"

Il centrale argentino non è un obiettivo concreto dei biancocelesti, che continuano la ricerca di un difensore ma valutano altri profili per rinforzare il reparto

Titolini e titoloni, ma nessuna conferma su un’opzione Moreno per la Lazio. Il difensore centrale argentino classe 2003 è in uscita dalla Fiorentina, ma non ci sono stati contatti con il club biancoceleste. Neanche indiretti, nel senso che si tratta di un nome buttato lì. La Lazio, a prescindere dalla vicenda Romagnoli, dovrà prendere comunque un altro centrale difensivo: il nome nuovo di ieri è quello di Markmann, classe 2007 del Nordsjaelland e si aggiunge a Sergi Dominguez, attualmente impegnato con la Dinamo Zagabria nei preliminari di Champions.

Lo riporta www.alfredopedulla.com