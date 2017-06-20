Pedullà: "Borja può partire solo per 10 milioni. Berna vuole la Juventus. Ilicic verso la Samp"
L'Inter offre a Borja Valero un ingaggio importante. La Sampdoria vende Bruno Fernandes per prendere Ilicic" così Pedullà a Radio Bruno
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2017 15:38
Alfredo Pedullà ha parlato come di consueto a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Ilicic alla Samp? La Fiorentina chiede più di 5 milioni. Da Genova partirà Bruno Fernandes quindi loro vogliono portare in blucerchiato Josip Ilicic.
Borja Valero? Solo se l'Inter arrivasse a offrire 10 milioni di euro allora la trattativa si potrebbe sbloccare. Come ingaggio la società nerazzurra offrirà più di due milioni a stagione
Bernardeschi? Lo vuole la Juventus ed è in cima a tutte per prenderlo. Anche per il calciatore è la soluzione più gradita"