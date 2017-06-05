Pedullà: "Bernardeschi non lo ammetterà mai ma la sua priorità e quella del suo agente è andare alla Juventus"

Trattativa davvero in dirittura d'arrivo quella per Bruno Gaspar. Entro metà giugno decisione su Bernardeschi" così Pedullà a Radio Bruno

Alfredo Pedullà è intervenuto oggi a Radio Bruno queste le sue parole:

“Gaspar? C’è la volontà del ragazzo, quindi credo si possa chiudere nei prossimi giorni. Arriverà per tempo, averlo a luglio sarà importante fin dal primo giorno di ritiro

La proposta per Bernardeschi è stata fatta, fosse stata ritenuta congrua l’avrebbero già firmata. Su questa storia la Fiorentina non può andare per le lunghe, perché questa cosa condiziona tutto il mercato. La strada è quella della cessione. La volontà del giocatore è la prima cosa da prendere in considerazione. Bernardeschi non lo ammetterà mai, ma la priorità sua e dell’agente è la Juventus, poi vengono l’Inter e le squadre estere. Credo si possa definire tutto entro metà giugno" conclude Alfredo Pedullà.