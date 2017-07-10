Pedullà: "Bernardeschi andrà alla Juventus perche lo vuole lui. Kalinic è solo la seconda scelta degli altri club"
Adesso anche il Marsiglia vuole Kalinic ma non c'è nulla di concreto. Tra domani e dopodomani svolta nella trattativa di Bernardeschi" così Pedullà
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2017 15:06
Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: “Per Bernardeschi alla Juventus non ci saranno difficoltà, si entrerà nel vivo tra domani e dopodomani. Lui ha fatto la sua scelta, la Fiorentina non ha colpe. La volontà del giocatore fa la differenza. Per Kalinic c'è il Marsiglia, può essere un’idea. Ma lui non è la prima scelta di nessuno, e la seconda scelta di tanti"