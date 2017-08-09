Pedullà: "Benassi esclude Laxalt. Mancano ancora 3/4 acquisti per completare la rosa"

Alfredo Pedullà ha speso alcune parole a proposito del nuovo acquisto Viola Marco Benassi e delle future mosse di mercato del club gigliato: "La Fiorentina vede Benassi tra i tre del 4-2-3-1 insieme a...

Alfredo Pedullà ha speso alcune parole a proposito del nuovo acquisto Viola Marco Benassi e delle future mosse di mercato del club gigliato: "La Fiorentina vede Benassi tra i tre del 4-2-3-1 insieme a Saponara/Eysseric e Chiesa. L'operazione coi bonus arriva ai 12-13 milioni di euro. Ora i viola prenderanno un altro difensore e un esterno, mancano 3-4 acquisti per completare la rosa. Laxalt è stato mollato dopo l'arrivo di Benassi".