Pedullà: "Barak non è intoccabile per la Fiorentina e il Napoli insiste. Serve trovare l'accordo sulla formula"
Scrive Alfredo Pedullà, il Napoli continua a lavorare per Barak, obiettivo anticipato nei giorni scorsi con la possibilità di tornare ancora attuale a patto che si trovi un accordo sulla formula con l...
A cura di Redazione Labaroviola
12 gennaio 2024 22:23
Scrive Alfredo Pedullà, il Napoli continua a lavorare per Barak, obiettivo anticipato nei giorni scorsi con la possibilità di tornare ancora attuale a patto che si trovi un accordo sulla formula con la Fiorentina. Accordo che per il momento non c’è, ma il Napoli continuerà a insistere: i rapporti tra le società sono eccellenti, Barak non è intoccabile, la situazione va seguita.