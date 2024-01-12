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Pedullà: "Barak non è intoccabile per la Fiorentina e il Napoli insiste. Serve trovare l'accordo sulla formula"

Scrive Alfredo Pedullà, il Napoli continua a lavorare per Barak, obiettivo anticipato nei giorni scorsi con la possibilità di tornare ancora attuale a patto che si trovi un accordo sulla formula con l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 gennaio 2024 22:23
Pedullà: "Barak non è intoccabile per la Fiorentina e il Napoli insiste. Serve trovare l'accordo sulla formula" - Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2022, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Pedullà: "Barak non è intoccabile per la Fiorentina e il Napoli insiste. Serve trovare l'accordo sulla formula"

Scrive Alfredo Pedullà, il Napoli continua a lavorare per Barak, obiettivo anticipato nei giorni scorsi con la possibilità di tornare ancora attuale a patto che si trovi un accordo sulla formula con la Fiorentina. Accordo che per il momento non c’è, ma il Napoli continuerà a insistere: i rapporti tra le società sono eccellenti, Barak non è intoccabile, la situazione va seguita.

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