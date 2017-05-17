Pedullà: "Badelj lascerà la Fiorentina, il Milan lo prende solo se la Fiorentina accetta uno scambio di giocatori"

Il Milan non vuole spendere soldi per Badelj, vuole solo dare in cambio un giocatore alla Fiorentina. In caso contrario.." così Pedullà sul suo sito

Questo quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:

"Milan Badelj quasi sicuramente lascerà Firenze. Ha un contratto in scadenza nel 2018, non ci sono margini per il rinnovo, l’esperienza in viola è ai titoli di coda. Si parla molto e giustamente del Milan semplicemente perché è un pallino di Montella che lo aveva chiesto nelle ultime sessioni di mercato, senza possibilità di manovra. Il Milan è su altre piste e andrebbe su Badelj soltanto a una condizione, ovvero se la Fiorentina accettasse eventualmente uno scambio. Oggi, almeno oggi, è molto complicato che pensare che il Milan metta sul piatto 9-10 milioni per Badelj."