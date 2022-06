Pedullà avverte: “Rinnovo di Italiano bloccato sia per l’ingaggio che per le commissioni a Ramadani”

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà è intervenuto ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Questo il suo pensiero sul rinnovo di Italiano:

“Siamo allo svincolo, sta per svoltare ma non c’è più benzina. L’accordo è impostato, poi c’è stato qualcosa a rialzo e, lo devo dire, c’è di mezzo di Ramadani, purtroppo lo devo dire. Il rinnovo con adeguamento di Italiano non è una notizia, è una possibilità concreta da gennaio, Italiano ha rimesso in corsa la Fiorentina, non può essere criticato. Spero che le cose vengono messe apposto. Rispetto al raddoppio dell’ingaggio inizialmente pattuito, c’è stata una frenata, ma è una cosa che può essere sistemata. Il problema riguarda sia l’ingaggio che le commissioni, se parti per le Maldive devi avere anche i soldi per il resort, tu hai solo l’aereo, poi arrivi alla Maldive e non sai dove andare. Sono moderatamente sereno perchè non si può rovinare tutto per un dettaglio”

