Pedullà annuncia: “La Fiorentina rinnova il contratto a Kayode fino al 2028. Accordo a Milano”

Michael Kayode è stato un brillante protagonista di questa prima parte della stagione, un talento straordinario e di grande personalità. Proprio per questo motivo, dopo le voci degli ultimi giorni, il club viola ha voluto accelerare le pratiche per il rinnovo di contratto. C’è stato un incontro a Milano tra Barone, Pradè e gli agenti di Kayode, è stato raggiunto un accordo per un contratto fino al 2028 con ingaggio a salire nel corso della stagione. La certezza che stiamo parlando di un talento destinato a essere sempre più protagonista, proprio per questo motivo la Fiorentina lo blinda. Lo scrive Alfredo Pedullà

#Kayode–#Fiorentina: vertice a #Milano e accordo per il rinnovo fino al 2028 — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) October 16, 2023

LA PAROLE DI ANTOGNONI