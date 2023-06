Pedullà annuncia: “Italiano non ha chiesto di andare via, Commisso lo lascia libero se lo chiedesse”

Rocco Commisso ha distribuito elogi e complimenti a tutti dopo la finale di Conference League, malgrado la forte delusione per non aver portato in bacheca almeno un trofeo. Due finali ben giocate, due occasioni sfumate entrambe. Commisso nasconde la delusione che è grandissima, meglio dire che una parte di delusione emerge ma forse non completamente. Capitolo Italiano: inevitabilmente se ne parlerà in queste ore, a prescindere dal fatto che abbia un contratto e tenendo conto dell’interesse del Napoli. Non c’è molto tempo perché lunedì prossimo Commisso lascerà Firenze. Il patron ha confermato Italiano, ma non si aspetta “tarantelle” oppure equivoci. Può darsi anche che se Italiano gli chiedesse di andare non lo tratterebbe perché è giusto avere motivata al 100 per cento. Vedremo quindi quali saranno i passi del Napoli. Commisso aveva un solo sogno: vincere almeno una delle due finali, legittimamente va capito a maggior ragione se pensiamo che quel sogno si è trasformato in un incubo. Lo scrive Alfredo Pedullà

