Pedullà annuncia: “Fatta per Brekalo alla Fiorentina, trattativa chiusa ieri. Napoli non c’è mai stato”

Come ogni martedi e venerdi, dalle ore 14 alle ore 15.30, Alfredo Pedullà ha rivelato le ultime sul mercato della Fiorentina in diretta sul canale Twitch di Passione Fiorentina, queste le sue parole:

BREKALO “Non c’è mai stato il Napoli. La trattativa è stata definita nel pomeriggio di ieri, mancano solo gli ultimi aspetti burocratici per capire quando ci saranno le visite e la firma. Ma la strada era una soltanto: se la Fiorentina decide, lo prende. Altrimenti no. Questa ricostruzione parte da 10 giorni fa, il mio mondo è alla deriva per queste notizie come Brekalo al Napoli o la situazione di Nico Gonzalez. Ora mi devi spiegare perché non è andato al Napoli. La Fiorentina ha ripreso in mano le carte in mano. E da qui noi riprendiamo quanto detto una settimana fa: dipende tutto dalla Fiorentina. Il club viola ha sempre detto che lo avrebbe preso a condizioni che avrebbe ritenuto vantaggiose. Poi leggo alcuni ex giocatori che dicono che serve la punta. C’è sempre da criticare. Intanto commentiamo quello che c’è, i gol non arrivano esclusivamente dalla punta, i gol possono arrivare anche dagli esterni. Dettagli? Avevano impostato tre anni e mezzo per circa 1.5-1.7 più bonus a salire fino a 2 milioni. Classe ’98, esterno forte che dal mio punto di vista può essere quello che ti può aiutare a dare una mano agli attaccanti una volta trovata la condizione. Il Wolfsburg lo avrebbe liberato volentieri, l’Udinese ci ha pensato ma la Fiorentina ha sempre avuto le carte in mano. È un ottimo interprete del ruolo, ricordate cosa ha fatto a Torino, i granata lo volevano riscattare. Come lo giudico oggi? Acquisto da 7+, è un acquisto che ti aggiunge qualcosa e ti prepara al futuro anche perché Saponara non è eterno. E Italiano cambia spesso gli esterni. Mi sembra una buonissima operazione”.

BETO “Al momento non ci sono trattative calde. L’Udinese in questo momento sta cercando in quel ruolo, non proprio come Beto, ma cerca un sostituto per Deulofeu. Poi torno a dire, l’Udinese lo ha pagato 10 milioni e per loro è tanta roba. Quindi per i friulani è fondamentale che Beto in questa stagione dimostri di valere almeno il triplo o quadruplo del suo valore d’acquisto”.

ZAPATA “L’Atalanta lo cederebbe, ma bisogna vedere a chi in ottica concorrenza. Cifra? Non meno di 20-25 milioni. Ho parlato direttamente con chi di dovere e mi è stato riferito che l’Atalanta ci punta a prescindere di Hojlund, non verrà ceduto in prestito a meno che non ci sia un obbligo, altrimenti se ne riparla a giugno”.

AGOSTINELLI “Ha avuto offerte dalla Serie C, importanti, ma le ha rifiutate. È probabile che vada a Cosenza”.

MERCATO “È stato un mercato povero, lo si sapeva. La notizia sarebbe stata se il mercato fosse stato ricco. La Juve ha altri casini, l’Inter non può spendere, il Milan non può avere un extra budget, la Lazio ha l’indice di liquidità. E anche la Roma con Pinto non sta facendo bene. Hanno regalato Dzeko, Mkhitaryan e Pedro. Ora hanno le questioni Zaniolo e Smalling. Così non si può fare, considerando anche il fatto che hanno acquistato Shomurodov per 19 milioni e lo liberano allo Spezia per molto meno”.

ZANIOLO “La Roma pensa di poter prendere 35 milioni. Ma questi arrivano dalla Premier di secondo livello. Il Tottenham quei soldi non li può spendere, il Milan può arrivare fino a 23-25 milioni. Non escludo niente, ma al momento, lui non vorrebbe andare nella Premier di secondo livello. Vorrebbe il Milan. Ma a fare il braccio di ferro chi ci rimette? La Roma. E ci sono già dei precedenti come Dzeko, Mkhitaryan e Pedro. Meglio prendere 25 oggi che 18 a luglio. Poi tu a luglio puoi decidere di continuare a chiedere 35 milioni, ma dopo 6 mesi può firmare a zero”.

TIFOSI FIORENTINA “Per me sono fantastici. Sono sanguigni, se devono dirti una cosa la dicono. Io apprezzo questa cosa. Se c’è da criticare, lo fanno. Anche se alcuni pensano di avere i nuovi Batistuta e Rui Costa. E torno a ripetere, la Fiorentina deve fare meglio”.