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Pedullà, ai viola piace molto Pulgar per il nuovo centrocampo ma il Bologna non vorrebbe perderlo

Nel casting per il centrocampo della Fiorentina entra con forza Erick Pulgar. Un profilo che non piace molto, ma di più. E che entra con forza nel casting per il centrocampo, accanto ai nomi già fatti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 agosto 2019 11:43
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Nel casting per il centrocampo della Fiorentina entra con forza Erick Pulgar. Un profilo che non piace molto, ma di più. E che entra con forza nel casting per il centrocampo, accanto ai nomi già fatti e partendo dal presupposto che la Fiorentina farà due centrocampisti. Pulgar è legato a Mihajlovic, il Bologna non vorrebbe perderlo, ma ha una clausola (dai 12 ai 15 milioni), potrebbe andar via e alla Fiorentina piace molto…

 

 

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