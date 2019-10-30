Pedro ancora non è pronto. Anche se convocato, Montella lo considera fuori condizione
Prima o poi arriverà anche il momento di Pedro, ne siamo certi. Intanto ha messo minuti sulle gambe quando è stato mandato a giocare nella Primavera di Bigica e ha fatto benissimo con la sua Nazionale...
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 10:43
Prima o poi arriverà anche il momento di Pedro, ne siamo certi. Intanto ha messo minuti sulle gambe quando è stato mandato a giocare nella Primavera di Bigica e ha fatto benissimo con la sua Nazionale brasiliana Under 23. Ma è ancora troppo presto per la prima squadra e, anche se convocato, Montella lo considera ancora fuori condizione, spiegando chiaramente che Vlahovic sta
comunque meglio ed è più pronto del brasiliano. A riportarlo è il Corriere dello Sport.