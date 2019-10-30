Pedro ancora non è pronto. Anche se convocato, Montella lo considera fuori condizione

Prima o poi arriverà anche il momento di Pedro, ne siamo certi. Intanto ha messo minuti sulle gambe quando è stato mandato a giocare nella Primavera di Bigica e ha fatto benissimo con la sua Nazionale...

A cura di Redazione Labaroviola 30 ottobre 2019 10:43

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