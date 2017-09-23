Pazza idea Pioli, Saponara o Eysseric al posto di Badelj a centrocampo

Manca Badelj? Per Pioli questa è la partita della prova del nove. E potrebbe essere l'occasione per mettere un trequartista nel mezzo

Fiorentina-Atalanta è il match che Pioli considera ideale per la svolta decisiva e definitiva. L’assenza di Badelj può così avere una rilettura anche in chiave offensiva e la casella lasciata vuota dal croato potrebbe essere ricoperta da un trequartista. Saponara ed Eysseric si scaldano da qualche giorno e l’occasione sembra davvero dietro l’angolo. Il trequartista come uomo chiave per permettere a Chiesa e Thereau di fornire un appoggio più concreto a Simeone negli affondi e allo stesso tempo incrementare le possibilità di arrivare in zona gol con maggiore densità. Ma sono pronti? La sensazione è che entrambi possano partire titolari, ma non giocare tutta la partita.

La Nazione