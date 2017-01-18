Paulo Sousa, addio a Firenze sicuro. Già fatta prima offerta a Di Francesco

Secondo quanto riportato da Tuttosport è ormai chiaro lo scenario sulla panchina viola a giugno

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’addio con Paulo Sousa è scritto a prescindere da un possibile futuro alla Juventus. Ed il nome in pole per la successione sarebbe quello di Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, che avrebbe già ricevuto una prima offerta da parte della Fiorentina.