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Paulo Sousa, addio a Firenze sicuro. Già fatta prima offerta a Di Francesco

Secondo quanto riportato da Tuttosport è ormai chiaro lo scenario sulla panchina viola a giugno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 gennaio 2017 11:56
Paulo Sousa, addio a Firenze sicuro. Già fatta prima offerta a Di Francesco - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da  Tuttosport, l’addio con Paulo Sousa è scritto a prescindere da un possibile futuro alla Juventus. Ed il nome in pole per la successione sarebbe quello di Eusebio Di Francesco, tecnico del Sassuolo, che avrebbe già ricevuto una prima offerta da parte della Fiorentina.

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