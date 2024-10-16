Pasquale Bruno su Lecce-Fiorentina: "Gotti e Palladino sono ottimi allenatori. Sarà una partita infuocata"

Il Lecce deve vendicare il pareggio col Parma, per fare un regalo ai suoi fantastici tifosi

Intervistato dal Quotidiano di Puglia, l’ex difensore di Fiorentina e Lecce Pasquale Bruno ha parlato in vista della partita che si giocherà domenica prossima al Via del Mare, analizzando anche vari temi:

“Il Lecce, che ha numeri interessanti nel suo organico, dovrà scongiurare ogni difficoltà psicologica, a cominciare da domenica contro la Fiorentina dell’ex Pongracic. In Salento il croato aveva saputo essere l’erede di Umtiti, a Firenze invece è stato sino ad ora condizionato sul piano fisico ma diventerà un protagonista, come con la maglia giallorossa, smentendo magari qualche riserva iniziale. Gotti e Palladino? Ottimi allenatori. Io credo in Gotti e anche nella sua capacità di far uscire la squadra dal tunnel nel quale sembra infilarsi sotto la porta avversaria e uscire fuori dal primato negativo dei gol segnati”.

“Il grande Pantaleo Corvino ha scelto gli uomini giusti anche questa volta, come ha fatto sempre in carriera. C’è gente come Gaspar, che si sta già imponendo. C’è Dorgu, che vuole imporsi per il Lecce e per il suo futuro. Saverio Sticchi Damiani è un presidente che è diventato un modello di riferimento, un esempio, sulla scena calcistica nazionale. In una realtà di presidenze straniere, avere un salentino alla guida societaria è un grandissimo vantaggio. Contro la Fiorentina si sentiranno come sempre i tifosi che si aspettano una risposta positiva. Il tifo è sempre un po’ umorale. Il Via del Mare sa gridare però il suo “Forza Lecce” e spingere a dare il meglio, anche sotto la rete avversaria. Il Lecce deve vendicare il pareggio col Parma, per fare un regalo ai suoi fantastici tifosi. Al di là della partita che accenderà certamente lo stadio, mi piace immaginare, alla fine del campionato, il Lecce col record della terza salvezza e la Fiorentina sulla scena europea”.

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