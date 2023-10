Parisi imbarazzato dopo Lazio-Fiorentina: “Sembri Nela” la risposta: “Non lo conosco, non so chi sia”

Ciro Immobile ha risolto all’ultimo secondo la sfida tra Lazio e Fiorentina, beffando i viola. Nel post-partita Fabiano Parisi ha espresso tutta la sua amarezza per il ko ai microfoni di Sky Sport: “Fa malissimo perdere così, si vede ma delusione negli occhi dei miei compagni. Due sconfitte di fila sono dure da digerire. Adesso viene una squadra importante e sono i dettagli che fanno la differenza. Quando conquistiamo la palla é li che dobbiamo essere determinati”.

Il giovane terzino ha poi parlato della sua crescita personale: “É da poco che sto migliorando come terzino destro, ma destro sinistro a me non fa differenza”. Sull’argomento Luca Marchegiani lo ha elogiato, proponendo un paragone con Nela. Ne è nato un siparietto in diretta, con Parisi che, imbarazzato, ha ammesso non sapere chi sia. La situazione si è risolta con una battuta di Marchegiani, che ha consigliato al terzino di andarsi a vedere qualche sua cassetta. Lo scrive il Corriere dello Sport

