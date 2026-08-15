Paratici cerca un grande esterno, sondato Leao ma per ora nessuna offerta. Grosso vuole Laurentié

Paratici punta in alto per rinforzare la fascia sinistra. E' stato sondato Leao, mentre Grosso spinge per il ritorno di Laurentié. La Fiorentina aspetta gli incastri giusti e il calo dei prezzi

La Fiorentina continua a lavorare alla ricerca di un grande esterno. Le ambizioni della società sono importanti e Fabio Paratici vuole regalare alla squadra un giocatore di grandissimo livello, un profilo capace di alzare ulteriormente la qualità della rosa.

Tra i nomi sondati c'è quello di Rafael Leao, la Fiorentina ha preso informazioni su di lui, ma al momento non c'è stata l'apertura del calciatore. La pista, dunque, non ha ancora trovato quei presupposti necessari per poter entrare concretamente nel vivo.

Parallelamente, Grosso vorrebbe riavere con sé Armand Laurienté. Il tecnico conosce bene l'esterno e gradirebbe poter tornare a lavorare con lui, ma anche in questo caso bisognerà attendere gli sviluppi del mercato.

I tempi per l'arrivo del nuovo esterno, quindi, potrebbero non essere brevi. La Fiorentina non sembra avere fretta di chiudere a tutti i costi e la strategia è quella di aspettare gli incastri giusti, monitorando il mercato e attendendo che i prezzi possano abbassarsi un po'.