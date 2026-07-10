"Paratici a New York ha convinto Commisso ad alzare il livello. I tifosi possono sognare"

L'ex dirigente viola Pino Vitale promuove il mercato estivo ed elogia il progetto affidato a Paratici e 'benedetto' dalla famiglia Commisso

La Fiorentina sta vivendo un'estate di mercato ben diversa da quella che molti si aspettavano. A sostenerlo è l'ex dirigente Pino Vitale, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, dove ha espresso entusiasmo per le strategie del club e per gli investimenti messi in campo dalla società.

Secondo Vitale, la sorpresa più grande è rappresentata proprio dall'entità delle operazioni concluse. «Pensavo che la Fiorentina dovesse contenere le spese per sistemare i conti, invece ha già investito circa 70 milioni di euro. È un segnale chiaro: la società vuole alzare il livello e costruire qualcosa di importante. Adesso, naturalmente, sarà il campo a dare i verdetti».

L'ex dirigente ha poi analizzato alcuni dei nuovi innesti. Su Dragusin non ha dubbi: «Se sarà nelle migliori condizioni fisiche, è un difensore di grande valore. Il direttore lo conosce bene, lo ha seguito prima alla Juventus e poi al Genoa, accompagnandolo nella crescita che lo ha portato fino al Tottenham». Parole positive anche per Atta, protagonista di un'ottima stagione con l'Udinese e diventato il giocatore più costoso nella storia del club viola: «È un investimento significativo, che dimostra la convinzione della proprietà nel progetto illustrato da Paratici a Commisso negli Stati Uniti. È normale che i tifosi inizino a sognare».

Vitale ha poi evidenziato come, a suo giudizio, poche squadre si siano mosse con la stessa decisione sul mercato: «Al momento solo Fiorentina e Milan stanno facendo operazioni di un certo peso».

Sul fascino della piazza, nonostante l'assenza dalle coppe europee, l'ex dirigente è netto: «La Fiorentina resta una società prestigiosa. Un giocatore come Atta ha scelto Firenze perché ha percepito l'ambizione del club e la volontà di costruire una squadra competitiva».

Per completare l'organico, però, serviranno ancora alcuni interventi: «Bisogna rinforzare gli esterni e fare un ulteriore sforzo. Poi sarà inevitabile anche qualche cessione. Tutti si aspettavano prima le uscite, invece la società ha deciso di anticipare gli investimenti».

Infine, un passaggio su alcuni singoli. Su Fazzini, Vitale si mostra convinto: «Credo che la Fiorentina recupererà senza problemi i 10 milioni spesi per lui. È un calciatore di qualità e con ampi margini di crescita». Su Gosens, invece, lascia intendere che il futuro del tedesco possa essere già stato definitoCredo che la Fiorentina recupererà senza problemi i 10 milioni spesi per lui. È un calciatore di qualità e con ampi margini di crescita». Su Gosens, invece, lascia intendere che il futuro del tedesco possa essere già stato definito: «Sono convinto che tra le parti ci siano già degli accordi».