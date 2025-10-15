15 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:25

Panatta: “Firenze deve aspettare Pioli, è un ottimo allenatore e risolleverà la situazione”

Mirko Carmignani

15 Ottobre · 13:35

L'ex tennista azzurro e vincitore della Roland Garros è intervenuto per commentare vari temi legati al mondo del calcio

A Radio Bruno è intervenuto l’ex tennista ed ora commentatore televisivo Adriano Panatta per parlare di vari temi: “I ragazzi della Nazionale non vanno attaccati troppo perché non sono dei fuoriclasse assoluti, sono dei giovani che devono crescere e hanno bisogno di tempo per salire di livello per arrivare a giocarsela contro le big al mondo come Spagna o Francia.”

Prosegue: “I giovani non vanno subito criticati perché devono maturare e dipende da loro e dalle loro caratteristiche. Ci sono dei ragazzi che esplodono prima ed altri che vanno aspettati di più, sia nel tennis che nel calcio. In più, abbiamo troppi stranieri nel nostro campionato e questi giovani azzurri non hanno molte possibilità.”

Su Pioli: “Lui è un ottimo allenatore, ma bisogna dargli tempo per sistemare la squadra nonostante ci sia sempre tanta fretta. La stagione è cominciata male, ma ci sono tutte le qualità per risollevare la situazione perché il gruppo è talentuoso.”

