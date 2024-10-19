Palladino sta preparando le rotazioni ma domani giocano i titolarissimi. Cambi in Europa

Appuntamento rimandato con le rotazioni

Le rotazioni dunque - magari non subito al Via del mare, dove lo spazio verrà dato ai «fedelissimi» - si annunciano scontate mentre quello che in ogni caso non cambierà è l’assetto tattico che a partire dalla ripresa della sfida con la Lazio pare aver dato serenità ai viola: quel 4-2-3-1 in fase di possesso (che diventa 4-4-2 in ripiegamento) da cui Palladino è pronto a ripartire, modellando un undici che con i salentini ricalcherà in gran parte quello che ha battuto il Milan prima della sosta. Un assetto che oltre che in attacco (ma che Kean e «Gud» avrebbero funzionato ce lo potevamo attendere) sta dando ottime risposte anche a livello difensivo: non solo la linea a quattro inaugurata il 22 settembre ha incassato appena un gol in 315’ ma la coppia di centrali formata da Comuzzo e Ranieri sembra quasi diventata intoccabile.

Lo stesso non si può dire di Pongracic, che per stessa ammissione del tecnico rimarrà ai box ancora per qualche tempo dopo aver già saltato sette delle prime dieci gare. «Marin ha avuto un fastidio tre settimane fa e se l’è portato dietro – ha svelato Palladino –. «Ci vorrà ancora qualche settimana prima di rivederlo in gruppo». Una mano, intanto, potrà arrivare dall’entusiasmo che si respira dentro e fuori dal campo: «Attorno alla squadra si è creato un bel clima, vedo il gruppo coeso. Ma ci vuole anche equilibrio: bisogna mantenere alta la concentrazione». Il calore del tifo non mancherà né in Salento né a San Gallo, per la trasferta di Conference di settimana prossima: sono 600 i sostenitori viola attesi in Puglia mentre arriveranno fino a 1.100 coloro i quali voleranno in Svizzera. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sportgudmundssonkean-ce-una-chimica-sempre-piu-forte-che-sintonia-tra-i-due-attaccanti/273093/