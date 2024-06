Palladino saluta il Monza tramite social: “Sempre nel mio cuore. Grazie per aver realizzato il mio sogno”

Raffaele Palladino è stato ufficializzato come nuovo allenatore della Fiorentina. Tramite il suo profilo ufficiale Instagram, il mister ha pubblicato un video con tanto di dedica per ringraziare la società biancorossa e i suoi tifosi per l’esperienza vissuta in queste due stagioni calcistiche. Le sue parole sono state: “Una sola parola. GRAZIE. Grazie Monza per aver realizzato il mio sogno. Unico, immenso, bellissimo. Grazie al Presidente Silvio Berlusconi che mi ha scelto con coraggio, dandomi fiducia quando in pochi lo avrebbero fatto. Grazie al Dottor Galliani per avermi fatto crescere come uomo e come professionista. Giorno dopo giorno”.

“Grazie a tutta la dirigenza per avermi sempre supportato nelle scelte. Voglio ringraziare con tutto il cuore la gente di Monza, i tifosi, chi ha sempre avuto una buona parola per me, per noi. Chi è sempre rimasto al nostro fianco e ci ha creduto dal primo istante. Voi siete la forza di questo Club. Un GRAZIE enorme ai miei ragazzi per aver reso indimenticabile questo cammino insieme. Le strade si dividono, ma noi non ci lasceremo mai. Monzello, per me, è casa. Il Monza sarà sempre nel mio cuore”. Di seguito riportiamo il post integrale: