Palladino: "Quella di Bove una cosa grave, nel primo tempo abbiamo fatto errori mai fatti prima"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo la sconfitta ai rigori contro l'Empoli

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta ai rigori contro l'Empoli in Coppa Italia, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Quando succede una cosa cosi grave ti colpisce, al livello emotivo ci ha tolto qualcosa, eravamo contratti, abbiamo fatto errori che di solito non facciamo ma non voglio rimproverare nulla ai ragazzi perchè hanno dato tutto. A fine primo tempo abbiamo messo a posto qualcosa, l'abbiamo ribaltata, abbiamo messo in difficoltà l'Empoli, per tutte le occasioni creata sembrava una partita stregata. Ci dispiace uscire perchè ci tenevamo alla Coppa Italia

Ho fatto la formazione che ritenevo più giusta possibile, domenica non abbiamo giocato, lunedi non ci siamo allenati, abbiamo avuto praticamente due giorni liberi, da qui la scelta di far giocare questi giocatori. Adli ha avuto la febbre. Il primo gol è un rimpallo, il secondo gol nasce da una nostra uscita sbagliata, non è stato nemmeno un errore gravissimo ma sono stati bravi loro, oggi siamo stati puniti, il loro portiere è stato il migliore in campo, abbiamo avuto tante occasioni, di solito facciamo meglio, è stata una partita cosi.

Richardson sta crescendo, può farlo ancora, lui è arrivato, non conosceva la lingua, ce la sta mettendo tutta sotto tutti i punti di vista, conto molto su di lui, sta lavorando bene dopo l'infortunio. Martinelli giocherà giovedi in Coppa, De Gea giocherà in campionato. Gudmundsson ha fatto una rincorsa importante dopo un infortunio tosto, oggi doveva fare 10 minuti, con lui non dobbiamo avere fretta, dobbiamo centellinare il suo minutaggio"

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA CONTRO L'EMPOLI

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