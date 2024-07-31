Palladino: "Oggi mettiamo le basi per il futuro. Contento del lavoro svolto dai miei ragazzi"

Il mister della Fiorentina Palladino è soddisfatto della tournée in Inghilterra, un momento importante per mettere le basi per il futuro

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha condiviso sui propri profili social un post che chiude la tournée viola in Inghilterra. Il mister dei gigliati si è detto contento del lavoro svolto dai ragazzi, nonostante siano comunque arrivati 2 pareggi e 1 sconfitta in terra inglese. Infatti, per Palladino l'Inghilterra ha rappresentato un momento fondamentale della stagione, soprattutto per gettare le basi per il futuro dei viola. Questo il post pubblicato su Instagram:

NICO CONTATTATO DALLA JUVE

https://www.labaroviola.com/romano-la-juventus-ha-contattato-gli-agenti-di-nico-gonzalez-che-hanno-aperto-al-trasferimento/262580/