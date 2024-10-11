Palladino manda i giocatori della Fiorentina in vacanza per il weekend: Gud a Ibiza, Sottil in Inghilterra

I giocatori approfittano del riposo dopo il patto sui punti: Gudmundsson a Ibiza, Sottil in Inghilterra per il weekend

Qualche giorno fa, il terzino della Fiorentina, Dodò, ha postato l'immagine di una lavagna nello spogliatoio, su cui è riportato il patto tra la squadra e Palladino riguardo ai punti da conquistare nelle partite comprese tra la pausa di settembre per le nazionali e quella attuale di ottobre. Questa tabella prevede giorni di riposo aggiuntivi in base ai risultati ottenuti dalla squadra nel periodo precedente all’ultima pausa internazionale: avendo conquistato 7 punti, gli stessi giocatori dovrebbero godere di ben 4 giorni di riposo.

Dai profili social dei giocatori, come Albert Gudmundsson e Riccardo Sottil, si evince che stanno approfittando dei giorni di riposo per rilassarsi, anche all'estero (Gudmundsson è a Ibiza, mentre Sottil è in Inghilterra). Il rientro della squadra è fissato per inizio settimana, quando la Fiorentina si riunirà per prepararsi al prossimo impegno di campionato contro il Lecce.

Dodò mostra il patto nello spogliatoio: “Quattro giorni di riposo se facciamo dai 6 agli 8 punti in 4 partite”

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