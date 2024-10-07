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Dodò mostra il patto nello spogliatoio: "Quattro giorni di riposo se facciamo dai 6 agli 8 punti in 4 partite"

Il terzino brasiliano viola mostra una lavagna nello spogliatoio gigliato che fa vedere quanti punti doveva fare la squadra in queste partite

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 ottobre 2024 20:35
Dodò mostra il patto nello spogliatoio: "Quattro giorni di riposo se facciamo dai 6 agli 8 punti in 4 partite" -
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Sul suo profilo Instagram il terzino viola Dodò fa vedere una lavagna presente nello spogliatoio che mostra il patto stipulato tra la squadra e Palladino riguardo ai punti da fare nelle partite che vanno dalla sosta per le nazionali di settembre a quella attuale di ottobre. Quello che si vede è una tabella che sancisce dei giorni di riposo durante la sosta in base ai punti fatti dalla squadra in questo periodo, infatti fino a 3 punti si ha un giorno di riposo, da 4 a 5 ci sono 2 giorni, da 6 a 8 sono 4 e da 9 a 12 5 giorni. La Fiorentina ha perso a Bergamo, ha pareggiato ad Empoli e ha vinto con Lazio e Milan, quindi ha raccolto 7 punti che equivalgono a 4 giorni di riposo come mostra il brasiliano.

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