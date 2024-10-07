Dodò mostra il patto nello spogliatoio: "Quattro giorni di riposo se facciamo dai 6 agli 8 punti in 4 partite"

Il terzino brasiliano viola mostra una lavagna nello spogliatoio gigliato che fa vedere quanti punti doveva fare la squadra in queste partite

Sul suo profilo Instagram il terzino viola Dodò fa vedere una lavagna presente nello spogliatoio che mostra il patto stipulato tra la squadra e Palladino riguardo ai punti da fare nelle partite che vanno dalla sosta per le nazionali di settembre a quella attuale di ottobre. Quello che si vede è una tabella che sancisce dei giorni di riposo durante la sosta in base ai punti fatti dalla squadra in questo periodo, infatti fino a 3 punti si ha un giorno di riposo, da 4 a 5 ci sono 2 giorni, da 6 a 8 sono 4 e da 9 a 12 5 giorni. La Fiorentina ha perso a Bergamo, ha pareggiato ad Empoli e ha vinto con Lazio e Milan, quindi ha raccolto 7 punti che equivalgono a 4 giorni di riposo come mostra il brasiliano.

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