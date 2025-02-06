Palladino: "I ragazzi hanno difeso come animali, è stata una serata magica nonostante l'emergenza"

Palladino si è complimentato con i suoi ragazzi dopo la splendida vittoria della Fiorentina contro l'Inter per 3 a 0

Mister Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la grandissima vittoria della Fiorentina contro l'Inter. Queste le sue parole:

Serata perfetta, magica, sotto ogni punto di vista. Eravamo in pienissima emergenza, totale, ogni giorno perdevo un calciatore, ieri Gud con la febbre e Adli con una distorsione. Però nelle difficoltà si vedono la forza e i valori di questo gruppo, siamo scesi in campo con una determinazione incredibile contro una squadra fortissima. Ottimo piano gara, i ragazzi sono stati esemplari con tanti giocatori fuori posizione, è la vittoria di un grande gruppo.

Non ci deve esaltare questa vittoria, bisogna tenere i piedi per terra, ma ci dà consapevolezza. Ci fa capire che è un gruppo di valori umani, ho visto tutti carichi, li guardavo negli occhi e mi davano la sensazione di crederci. Siamo stati grandi uomini, abbiamo difeso come animali e attaccato tutti quanti insieme.

No io sono felice che i ragazzi abbiamo quest'ambizione della Champions, deve restare dentro di noi solo lavorando. In questi tre giorni abbiamo affrontato tante difficoltà, ma i ragazzi hanno reagito. Ringrazio anche lo staff, hanno preparato benissimo i piazzati sia in fase offensiva che in fase difensiva. Lunedì ci aspetta una partita ancora più difficile di questa, sarà complicato fare la formazione, ma è il mio lavoro. Prenderò delle decisioni, per questa partita è stato semplice perché avevo 13 calciatori e basta a disposizione più 3 o 4 della Primavera. Ho cercato di mettere in campo la formazione migliore, Parisi da esterno alto ha fatto una partita incredibile, così come Richardson e Dodo. Avremo i nuovi acquisti lunedì, metterò in campo chi mi dà più sicurezza.

LO STRISCIONE DELLA CURVA PER BIRAGHI

https://www.labaroviola.com/la-curva-fiesole-saluta-capitan-biraghi-il-tuo-piu-grande-trionfo-e-il-rispetto-di-questa-gente/287952/