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Palladino ha un dubbio: ballottaggio Sottil-Kouamé a sinistra ma il primo è favorito 

Fiorentina, di nuovo palla al campionato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 dicembre 2024 09:49
Palladino ha un dubbio: ballottaggio Sottil-Kouamé a sinistra ma il primo è favorito  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Dopo la delusione per l'eliminazione in Coppa Italia, di nuovo palla al campionato. Contro l'Empoli non c'è stato grande turnover, e anche contro il Cagliari spazio ai migliori. Palladino non toccherà la difesa vista contro gli azzurri: Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens davanti al rientrate De Gea. A centrocampo al fianco di Cataldi rientrerà Adli, mentre sulla trequarti ancora straordinari per Beltran. 

Per Gudmundsson infatti è previsto un altro spezzone per completare il processo di recupero. Colpani dovrebbe avere un'altra chance a destra, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra Sottil e Kouamé, con il primo favorito. Nessun dubbio sul centravanti: sarà Moise Kean a guidare l'attacco viola contro il Cagliari. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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