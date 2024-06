Palladino già nei nostri ricordi più belli, 15 anni fa in campo nella partita-beffa per Gasp

Il nuovo allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino evoca un ricordo felicissimo per tutti i tifosi viola. Infatti il 15 Febbraio 2009 era in campo nel famoso Genoa-Fiorentina 3-3. L’allora giocatore rossoblu fu anche autore del gol del momentaneo 2-0 ma la tripletta in rimonta di Adrian Mutu significò una doppia beffa per Gian Piero Gasperini ed i suoi uomini visto che a fine stagione la Fiorentina arrivata quarta a pari punti (68) proprio con il Genoa conquistò la qualificazione in Champions League a scapito del grifone grazie alla classifica avulsa. Che sia di buon auspicio per l’avventura del tecnico campano in riva all’Arno.

Orlando sicuro: “Palladino andrà in difficoltà se la Fiorentina non viene rinforzata”