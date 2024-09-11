Palladino-Gasperini, i precedenti: l'allenatore dell'Atalanta ha vinto 3 confronti su 3

Palladino affronta Gasperini per la quarta volta in carriera: nei primi 3 precedenti, solo sconfitte per l'allenatore della Fiorentina

Si avvicina a grandi passi il primo vero big match della Fiorentina con mister Palladino sulla panchina gigliata. Questa domenica, la squadra viola sarà impegnata a Bergamo, sul difficilissimo campo dell'Atalanta di Gasperini, vincitrice dell'ultima edizione dell'Europa League ma proveniente da un inizio di stagione tutt'altro che esaltante.

In vista di questo scontro, abbiamo analizzato i confronti tra i due allenatori, andati in scena quando Palladino sedeva ancora sulla panchina del Monza. Purtroppo, non arrivano buone notizie a riguardo per la Fiorentina: infatti, i 3 precedenti che hanno visto i due allenatori affrontarsi sono andati tutti a favore di Gasperini, vincitore in 3 occasioni su 3 (e anche con risultati importanti). Nell'ordine, ecco le partite in cui si sono incrociati:

Atalanta Monza 5-2 (2023)

Atalanta Monza 3-0 (2023)

Monza Atalanta 1-2 (2024)

Insomma, i precedenti non sorridono certamente a Palladino. La speranza è che questo possa essere un ulteriore stimolo per l'allenatore viola, che vorrà portare a casa la prima vittoria sulla panchina della Fiorentina a tutti i costi.

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