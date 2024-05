Palladino: “Futuro alla Fiorentina? A fine stagione parlerò con Galliani, ora non ci penso”

Raffaele Palladino ha parlato dalla sala stampa del Franchi dopo la sconfitta del suo Monza contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Loro in casa sono forti, sappiamo che vengono forte davanti e volevamo attirarli per la giocata verticale. Il nostro gol è l’emblema: due minuti di possesso con tutta la squadra coinvolta. Poi ci siamo difesi bene e abbiamo concesso poco alla Fiorentina, anche se sono stati bravi a pareggiare. Nella ripresa abbiamo un po’ rinunciato a giocare, ovvio che c’è merito degli avversari, ma noi potevamo fare meglio. Alla squadra non rimprovero nulla”.

Perché la difesa a tre dopo l’intervallo?

“Abbiamo cambiato e ci siamo messi a tre con i quinti, ma possiamo farlo, non è quello il problema. Nel secondo tempo abbiamo attaccato poco la profondità e siamo stati rinunciatari nel gioco”.

L’anno prossimo sarà a Firenze?

“Devo pensare solo alle prossime due partite, non vinciamo da sette. Poi a fine campionato parleremo del futuro, ora però onoriamo il campionato”.

La accostano anche a grandissime panchine estere, vedi Benfica.

“Le voci le sento e le ascolto ma mi entrano e mi escono. Ci sono tante società interessate e questo mi gratifica, però devo pensare a fare il meglio col Monza. Per il futuro sono molto ambizioso e determinato, voglio sempre il meglio per migliorarmi ogni giorno. Poi le valutazioni le vedremo”.

