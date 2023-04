Palladino: “Contro la Fiorentina lo stadio deve essere una bolgia. Italiano grande, questa è la sua forza”

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina, queste le sue parole raccolta da Monza News:

E’ stata una bellissima settimana dopo una storica vittoria a San Siro, ha portato entusiasmo e adrenalina. In queste situazioni è più facile lavorare. Vedo la squadra che cresce giorno dopo giorno. Da quando sono nel mondo del calcio non ho mai visto un gruppo così coeso. Siamo pronti per domenica.

Sulla Fiorentina e Italiano: Sono una squadra allenata benissimo da un Mister che stimo molto, quest’anno stanno ottenendo grandi risultati in tutte le competizioni. Da metà stagione in poi hanno trovato i giusti automatismi, la Fiorentina è questa. Domani mi aspetto una bolgia allo Stadio, come a San Siro.

Su Sensi e le scelte: Stefano sta bene, non ha avuto nessuna lesione. Non ci sono infortunati, oggi ci sarà un’altra rifinitura e proveremo tutte le soluzioni, ho ancora tanti dubbi.

Sul rinnovo: Come ho sempre detto a Monza sto benissimo, però non credo sia ancora il momento di parlare di contratto. Non voglio sprecare un minuto della mia giornata per parlare di questioni extracalcistiche.

Sull’Europa: Dobbiamo restare con i piedi per terra, siamo una neopromossa.

Sui pochi gol degli attaccanti: Credo sia solo un caso, non ne farei un dramma. Abbiamo sempre avuto tante occasioni. Non possiamo dire chi è il nostro bomber perché ho una squadra molto duttile, ma sono sicuro che presto arriveranno

Su Berlusconi: Non ho avuto modo di sentire il presidente, tramite il Dottor Galliani riceviamo notizie sulle sue condizioni. Ci auguriamo presto di rivederlo al Monzello.

