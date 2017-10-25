PAGELLE VIOLA: SIMEONE, BENASSI E PEZZELLA SUPER, MA È VIOLA SHOW.
Sportiello 6 Gli avversari colpiscono pali, o calciano centrale, senza impensierirlo. Che paura con i piedi però!Laurini 7 Sempre attento ed equilibrato sulla fascia. (Dal 78' Bruno Gaspar s.v.)Pezzel...
Sportiello 6 Gli avversari colpiscono pali, o calciano centrale, senza impensierirlo. Che paura con i piedi però!
Laurini 7 Sempre attento ed equilibrato sulla fascia. (Dal 78' Bruno Gaspar s.v.)
Pezzella 7.5 Il migliore in copertura. Di testa sono tutte sue.
Astori 7 Sadiq non è Belotti, ma il capitano non si fa cogliere impreparato.
Biraghi 7 Corre, dribbla, difende e crossa. Completo.
Badelj 6 Non particolarmente ispirato, si limita a svolgere i suoi compiti.
Veretout 6.5 Buon lavoro in fase di interdizione sulla linea mediana.
Benassi 7.5 Un rimpianto non averlo schierato mezz'ala già ad agosto. Gol e assist.
Chiesa 7 Quando si accende sono brividi per il Torino. Conquista un penalty decisivo.
Thereau 6 Giusto il tempo per deliziare i tifosi con alcune giocate, prima di infortunarsi. (Dal 18' Eysseric 7 I numeri ci sono tutti, dimostra di poter ambire ad una maglia da titolare).
Simeone 7.5 Anche oggi in veste di assist-man, mette al sicuro i tre punti, segnando la rete decisiva. (Dal 72' Babacar 6.5 Entra, si assume l'incarico di calciare il rigore e lo trasforma)
Pioli 7 Un primo tempo di dominio praticamente assoluto, una ripresa più problematica. Passati 20' dall'inizio del secondo tempo, però, i viola tornano in partita, realizzano il 2-0 e portano a casa i tre punti. Se solo avesse capito prima che Benassi deve giocare a centrocampo...
Tommaso Fragassi