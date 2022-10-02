PAGELLE VIOLA, IGOR DORME SU LOOKMAN, QUARTA QUASI PERFETTO, JOVIC NON PRENDE LA PORTA

Terracciano 6,5 Sbaglia solo in un'uscita dove manca completamente la palla con la testa fuori dall'area, per il resto compie diverse parate di buon livello che tengono a galla la FiorentinaVenuti 5,5...

Terracciano 6,5 Sbaglia solo in un'uscita dove manca completamente la palla con la testa fuori dall'area, per il resto compie diverse parate di buon livello che tengono a galla la Fiorentina

Venuti 5,5 In fase offensiva non riesce mai a incidere ed a proporsi come la manovra meriterebbe, in fase difensiva cerca di essere ordinato e preciso con fortune alterne. Inutile dire che la Fiorentina meriterebbe un terzino destro, come sostituto di Dodò, di tutt'altra levatura

Igor 5 Si addormenta sul gol dell'Atalanta e lascia Lookman tutto solo per segnare, continua il suo momento no

Quarta 6,5 Unica occasione in cui perde il rimpallo con Muriel l'Atalanta segna, in quella circostanza è sfortunato, la sua gara è di altissimo livello

Biraghi 5,5 Sbaglia alcuni cross che sarebbero potuti essere interessanti vista la densità in area, sul gol subito non è perfetto

Mandragora 6 Titolare al posto di Amrabat, nel primo tempo dirige bene il traffico e si fa rispettare nel mezzo, nel secondo tempo tiene in gioco Maehle che per poco non punisce

Bonaventura 6,5 Un bel primo tempo condizionato dal giallo ricevuto dopo pochi minuti, quando accelera e imposta, la Fiorentina si rende pericolosa

Barak 5,5 C'erano spazi per poter incidere meglio ma non gioca una brutta partita, cerca di proporsi con coraggio

Ikonè 6 Cerca di essere più presente nella manovra, nel primo tempo è pericoloso con delle incursioni interessanti, in crescita anche se gli manca la finalizzazione

Saponara 5,5 Lucido e presente nelle azioni d'attacco della Fiorentina, non riesce a trovare l'assist vincente. Si mangia il gol del pareggio da pochi messi in cui scivola

Kouamè 6 positiva la prova dell'attaccante africano dal punto di vista della prestazione, corre tanto e crea diversi spazi, ha diversi guizzi positivi ma manca sempre nel tiro in porta, che poi è la cosa più importante

Terzic 6 Schierato a destra al posto di Venuti entra bene in campo, sia con un paio di cross interessanti e sia in fase difensiva si fa rispettare con ardore

Amrabat 6 Non titolare a causa del ritorno in ritardo dal Marocco, porta fisicità al centrocampo viola, nel finale spostato al centro della difesa

Jovic 5,5 Arriva diverse volte alla conclusione ma non trova mai la porta

COMMISSO PRESO DI MIRA DALLA CURVA DELL'ATALANTA

https://www.labaroviola.com/curva-dellatalanta-prende-di-mira-commisso-con-il-coro-terrone-e-poi-commisso-tu-sei-un-figlio-di-p/187890/